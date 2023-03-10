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ПОЛІТИКА

Норвегія надасть дві додаткові укомплектовані пускові установки NASAMS

10 березня 2023, 19:52
Норвегія надасть дві додаткові укомплектовані пускові установки NASAMS
Джерело: 1zahid.com/info
Норвегія також навчить українських військових використанню цієї ППО

Норвезька влада у співпраці зі США відправить Україні дві системи ППО NASAMS

Про це заявив у п'ятницю глава Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

"Україна дуже потребує додаткових засобів ППО, і Норвегія допоможе тим, що є", - сказав глава Міноборони Норвегії.

Норвегія також навчить українських військових використанню цієї ППО. Крім того, міністр нагадав, що раніше Осло допомагало США з постачанням американських систем NASAMS Україні.

Минулого жовтня повідомлялося, що США передали Україні дві системи NASAMS. Окрім того, Канада в листопаді оголосила про виділення Україні військової допомоги на суму $500 млн, причому значна частина цих коштів пішла на закупівлі для України однієї одиниці NASAMS і ракет для неї.

У грудні стало відомо, що США разом із союзниками з НАТО ведуть переговори з декількома країнами на Близькому Сході про переміщення NASAMS в Україну. За словами гендиректора компанії-виробника Raytheon Co. Грега Гейса, завдання полягає в тому, щоб відправити системи ППО Києву протягом трьох-шести місяців, а потім США протягом наступних 24 місяців матимуть натомість відправити на Близький Схід нові NASAMS.

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Батарея передбачає радіолокаційну станцію, буксирувану пускову установку з шістьма контейнерами для ракет AMRAAM із дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розробили норвезька фірма Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

Нагадаємо, ОАЕ надала Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів.

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