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ПОЛІТИКА

ОАЕ надала Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів

10 березня 2023, 18:27
ОАЕ надала Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів
Фото: rian.com.ua
Гуманітарна допомога призначена для жителів Херсонської та Миколаївської областей.

Об'єднані Арабські Емірати надали Україні гуманітарну допомогу на 100 млн дол - це відбулось одразу після візиту до ОАЕ української делегації на чолі із першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко.

Про це повідомляє Мінекономіки України.

Гуманітарна допомога призначена для жителів Херсонської та Миколаївської областей - люди в цьому регіоні отримають теплий одяг та засоби гігієни.

Також повідомляється, що Україна та ОАЕ ре-активізують свою співпрацю у сфері інвестицій.

Так, Свириденко провела зустріч із представниками фонду Mubadala: в його управлінні знаходяться активи обсягом $284 млрд.

"Для зростання української економіки нам необхідні комплексні і масштабні інвестиції у програми відновлення. Ми прагнемо залучити інвестиції як в приватний сектор, так і в державний", - заявила Свириденко.

Фонд зацікавився тим, що Мінекономіки працює над інструментами для зниження інвестиційних ризиків в Україні: співпраця з MIGA, DFC, іноземні ЕКА та приватні оператори страхового ринку, додали в міністерстві.

Також повідомляється, що Україна та ОАЕ працюють над всеосяжним економічним партнерством .

Так, угода про всеосяжне економічне партнерство охоплюватиме:

- інвестиції;

- послуги;

- цифрові технології;

- сільське господарство тощо.

Нагадаємо, Україна отримала першу систему Patriot.

ОАЕдопомогавійна

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