Норвегія надасть кошти на виробництво снарядів для України

Осло надає ліцензію Києву.

Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів і погодилася профінансувати цей проєкт.

Про це повідомляє урядовий портал Норвегії.

Норвезька компанія Nammo уклала угоду, яка налагодить ліцензійне виробництво артилерійських снарядів українською оборонною компанією коштом Норвегії.

"Норвегія наразі робить внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм рецептом з Україною. Це означає, що українські сили можуть отримувати постачання швидше", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Він додав, що для України та для нашої власної безпеки абсолютно важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України.

Днями ми писали, що Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз".