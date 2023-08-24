Норвегія надасть Україні ракети, енергетичне обладнання і газ
Про це повідомляє Reuters.
Країна передасть Україні зенітні ракети IRIS-T, портативні комплекти для створення коридорів через мінні поля та обладнання, яке використовується для ремонту критичної електричної інфраструктури.
"Підтримка протиповітряної оборони України була вирішальною у перешкоджанні росії взяти під контроль повітряний простір і таким чином запобігла великим стражданням цивільного населення та військовим втратам", - повідомив уряд Норвегії.
Ркети для ППО можуть бути запущені з установок, які надала Швецієя.
Норвегія також допоможе Україні в питанні постачання газу та електроенергії.Раніше Норвегія оголосила, що передасть Україні винищувачі F-16.