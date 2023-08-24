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ПОЛІТИКА

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – ЗМІ

24 серпня 2023, 13:13
Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
Раніше про таке рішення заявили Нідерланди та Данія.

Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16, кількість наразі невідома.

Про це повідомляє TV2.

За даними телеканалу, який посилається на джерела, Норвегія вирішила подарувати Україні F-16, але кількість не уточнюється. Загалом країна має на озброєнні 57 таких винищувачів

Таким чином Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.

Норвегія також відправить в Україну зенітні ракети та обладнання для розмінування. Також Норвегія виділить 1,5 млрд норвезьких крон (близько 140 млн доларів) на забезпечення постачання газу та електроенергії.

"Українській владі потрібна наша допомога, щоб забезпечити електрикою та теплом будинки, підприємства та державні установи напередодні нової зими", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Гроші спрямовуються через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Гроші підуть на ремонт та технічне обслуговування критично важливої електроенергетичної інфраструктури, а також на постачання аварійної електроенергії в районах, що постраждали від бойових дій (865 млн норвезьких крон), а також на купівлю газу для аварійного зберігання (635 млн норвезьких крон).

 Норвегія профінансувала близько 1/3 потреб України в імпорті газу минулого року.

"Ми ще не знаємо, скільки газу Україні потрібно буде імпортувати цього року, але завдяки вкладу Норвегії Україна краще підготовлена до холодної зими та нових атак з боку росії", - сказав Стере.

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

НорвегіявійнадопомогаF-16

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