Норвегія оголосила про намір суттєво збільшити підтримку України

Стьоре анонсував, що говоритиме про те, як Норвегія може допомогти підтримати Україну.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про наміри істотно збільшити допомогу Україні цього року.

Про це він заявив перед виступом у парламенті, заява наводиться на сайті уряду Норвегії.

За його словами, тема виступу обмежується війною росії проти України, новими сигналами з боку Сполучених Штатів і тим, що зараз робить уряд.

Стьоре анонсував, що говоритиме про те, як Норвегія може допомогти підтримати Україну і забезпечити припинення війни, досягнення тривалого і справедливого мирного врегулювання, а також зміцнити безпеку держав у Європі.

"Норвезький народ повинен бути впевнений, що ми робимо те, що потрібно в цей час", – наголосив він.

"Я хотів би запропонувати іншим партіям у Стортингу зібратися разом сьогодні в другій половині дня, щоб обговорити і домовитися про значне збільшення програми Нансена для України в цьому році", – заявив Стьоре.

За його словами, збільшення підтримки з боку Норвегії має дві основні мети:

"По-перше, ми сприятимемо законній обороні України. Україна повинна бути здатною чинити опір. Вони перебувають під сильним тиском.Тому ми організуємо нашу розширену підтримку таким чином, щоб вона забезпечила якомога більшу бойову міць якомога швидше", – пояснив Стрьоре.

"По-друге, ми будемо активно підтримувати європейський мирний план, який готується. Можливо, ми стоїмо на порозі нової фази війни. Ми можемо домогтися припинення вогню", – додав він.

Для того, щоб його утримати, за словами норвезького прем'єра, Україні знадобиться сила. Будуть потрібні гарантії безпеки, і Україні доведеться зміцнювати свою оборону.

"Це потребуватиме ресурсів.Я з нетерпінням чекаю на більш детальне обговорення того, як ми можемо зробити найкращий внесок зі сторонами тут, у Стортингу, сьогодні в другій половині дня", – сказав Стьоре.

"Я сподіваюсь, що ми ще раз зможемо разом узгодити рамки. Таким чином ми збережемо те, що було унікальною силою Програми Нансена, а саме – міжполітичну підтримку довгострокової підтримки Норвегією України", – наголосив він.

Лідерка опозиційної Консервативної партії Ерна Солберг вже висловила підтримку пропозиції прем'єра.

Підтримка України повинна бути значно збільшена, великі інвестиції у власну оборону повинні бути прискорені, а виробництво зброї в Норвегії і в Європі повинно бути збільшено, вважає лідер консерваторів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про виділення 3,5 мільярда євро (приблизно 3,8 мільярда доларів) державної допомоги Україні у 2026 році. Він також зазначив, що ці кошти можуть бути використані раніше ‒ вже у 2025 році, якщо виникне така необхідність.