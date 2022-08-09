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Норвегія передає Україні 160 ракет Hellfire

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд заявив, що його країна передасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire. Норвежські інструктори вже провели навчання з використання ракет Hellfire для українських військових.
Норвегія передає Україні 160 ракет Hellfire Ракета Hellfire Фото: Вікіпедія

Про це повідомили в Міноборони Норвегії.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", - йдеться у заяві.

Зазначається, що термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, їх планували поетапно зняти з озброєння.

Також Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення.

Нагадаємо, AGM-114 Hellfire - керована протитанкова ракета класу «повітря — земля».  Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали від партнерів протикорабельні комплекси Harpoon.

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08 09 2022 15:29
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