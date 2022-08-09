НОВИНИМіністр оборони Норвегії Бйорн Арільд заявив, що його країна передасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire. Норвежські інструктори вже провели навчання з використання ракет Hellfire для українських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Норвегія передає Україні 160 ракет Hellfire
Ракета Hellfire Фото: Вікіпедія
Про це повідомили в Міноборони Норвегії.
"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", - йдеться у заяві.
Зазначається, що термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, їх планували поетапно зняти з озброєння.
Також Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення.
Нагадаємо, AGM-114 Hellfire - керована протитанкова ракета класу «повітря — земля». Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали від партнерів протикорабельні комплекси Harpoon.
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08 09 2022 15:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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