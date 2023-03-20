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Норвегія передала Україні 8 танків Leopard та 4 допоміжні машини

20 березня 2023, 20:14
Норвегія передала Україні 8 танків Leopard та 4 допоміжні машини
Збройні сили Норвегії доставили в Україну 8 танків Leopard 2, 4 допоміжних машин та кошти на боєприпаси і запасні частини.

У міноборони Норвегії опублікували серію фото, які демонструють доставку військової техніки з Норвегії до України.

Пише Європейська правда.

У міністерстві нагадали, що в кінці січня Норвегія вирішила долучитись до міжнародної передачі танків Україні.

"Незабаром після цього було вирішено, що Норвегія передасть Україні вісім танків типу Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки. Танки вже на місці, а в Польщі, під егідою ЄС, триває підготовка особового складу," - написано міністерство оборони Норвегії.

Танки перевозили за допомогою транспортного літака Ан-124. Також, до переданих 8 танків і допоміжних машин Норвегія надає також кошти на боєприпаси і запасні частини.

"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не перемогла у своїй агресії проти України", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

На початку березня стало відомо, що Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО.

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