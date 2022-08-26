Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти рф

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти росії, яка розв’язала війну в Україні.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Норвегії.

«Пакет санкцій, ухвалений ЄС 21 липня 2022 року, був включений до норвезького законодавства і сьогодні набирає чинності в Норвегії», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що мета широкомасштабних пакетів санкцій – зменшити здатність росії фінансувати незаконну війну в Україні.

«Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти рф, щоб зберегти тиск на російський уряд та перелічених членів російської еліти. Ці санкції – необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад росії на Україну», – заявила міністерка закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Раніше повідомлялось, що ЄС офіційно опублікував сьомий пакет санкцій проти росії.