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ПОЛІТИКА

Норвегія підтримує право України атакувати територію росії західною зброєю

30 травня 2024, 18:58
Норвегія підтримує право України атакувати територію росії західною зброєю
Фото: Главком
За словами міністра, ЗСУ мають вести війну найбільш ефективним для них способом.

Норвегія вважає, що Україні необхідно надати право атакувати територію росії за допомогою західної зброї.

Про це в інтерв'ю NRK заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Глава МЗС наголосив, що Україна відповідно до міжнародного права може атакувати територію росії в рамках оборони.

"Тому, в принципі, ми вважаємо, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни в Україні. В інакшому випадку ми накладаємо на Україну обмеження, яке ускладнює її перемогу", - додав Ейде.

Він зазначив, що удари по росії "цілком нормальні" і Україну "не можна змушувати воювати з однією рукою за спиною". За словами міністра, ЗСУ мають вести війну найбільш ефективним для них способом.

"Якщо їх (українців - ред.) атакують російські війська з території росії, тому що у них є далекобійна зброя, має бути можливість атакувати їх у відповідь", - заявив Ейде.

Нагадаємо, останнім часом дедалі актуальнішою стає тема права України на удари по росії.

Низка країн, у тому числі Швеція, Франція, Британія і не тільки, заявила про те, що українським захисникам потрібно дозволити використовувати західну зброю для ударів по росії.

Норвегіявійнаудари по рф

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