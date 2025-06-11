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Норвегія передасть Україні вдвічі більше F-16, ніж анонсувала

11 червня 2025, 16:58
Норвегія передасть Україні вдвічі більше F-16, ніж анонсувала
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Від початку заявлялось про передачу шести літаків.

Норвегія передає Києву винищувачів F-16 більше як у два рази, ніж заявляла офіційно.

Це випливає з опублікованого щорічного звіту про імпорт та експорт озброєнь.

Відповідно до документу, Осло запланувало передати Києву 14 винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання 6-ти літаків.

Проте в звіті не деталізується стан восьми неанонсованих літаків. 

Можливо, мова йде про борти, непридатні до польотів, що могли бути передані для підготовки технічного персоналу, розбору на запчастини або використання у ролі макетів-приманок.

Але раніше уряд Норвегії заявляв, що країна передаватиме лише боєздатні літаки, виведені з експлуатації у 2021 році. 

Також стало відомо, що Норвегія передала рідкісні версії F-16 ADF. 

Наразі не можна виключати, що частина з неанонсованих F-16 була відремонтована і приведена до придатного для подальшої експлуатації.

Ми також інформували, що Норвегія завершить постачання F-16 Україні впродовж року.

 

НорвегіяF-16підтримка України

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