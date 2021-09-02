Норвегія планує здобути 4-6 золотих медалей на чемпіонаті світу-2021

Змішаною естафетою стартує 10 лютого чемпіонат світу-2021 з біатлону у словенській Поклюці.

Збірна Норвегії планує виграти цю гонку, а загалом завоювати на чемпіонаті світу 4-6 золотих медалей, повідомляє

"Укрінформ".

"Наша мета - знову стати найкращою нацією на чемпіонаті світу. Для цього ми маємо виступити приблизно на рівні минулого чемпіонату - здобути 11 медалей. Розраховуємо на 4-6 золотих нагород, а загалом - на 10-12. У нас в топ-6 загального заліку Кубка світу ніколи не було так багато біатлоністів, а рівень команди високий, як ніколи", - заявив спортивний директор збірної Норвегії Пер-Арне Ботнан.

Змішана естафета розпочнеться у середу о 16.00 за київським часом.

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