СПОРТ НОВИНИЗмішаною естафетою стартує 10 лютого чемпіонат світу-2021 з біатлону у словенській Поклюці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Норвегія планує здобути 4-6 золотих медалей на чемпіонаті світу-2021
Змішана естафета розпочнеться у середу о 16.00 за київським часом
Фото: з вільних джерел
Збірна Норвегії планує виграти цю гонку, а загалом завоювати на чемпіонаті світу 4-6 золотих медалей, повідомляє
"Укрінформ".
"Наша мета - знову стати найкращою нацією на чемпіонаті світу. Для цього ми маємо виступити приблизно на рівні минулого чемпіонату - здобути 11 медалей. Розраховуємо на 4-6 золотих нагород, а загалом - на 10-12. У нас в топ-6 загального заліку Кубка світу ніколи не було так багато біатлоністів, а рівень команди високий, як ніколи", - заявив спортивний директор збірної Норвегії Пер-Арне Ботнан.
Змішана естафета розпочнеться у середу о 16.00 за київським часом.
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09 02 2021 16:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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