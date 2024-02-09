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ПОЛІТИКА

Норвегія поставить Україні додаткові комплекси NASAMS

09 лютого 2024, 15:07
Норвегія поставить Україні додаткові комплекси NASAMS
Фото: Главком
Це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже було передано Україні.

Норвегія планує передати Україні ще десять пускових установок NASAMS.

Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії.

Уряд запропонував норвезькому парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже було передано Україні.

Інвестиції становлять 3,45 мільярда норвезьких крон.

"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. російські ракети і безпілотники завдають великих і жорстоких ударів, тому протиповітряна оборона має вирішальне значення для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше придбали засоби ППО для власної оборони", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

NASAMS уже є на озброєнні України. Поставки почалися ще в листопаді 2022 року.

Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів.

Норвегіявійнадопомога УкраїніNASAMS

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