Аналітики підрахували, скільки грошей виділили Україні окремі союзники

Допомога надходила з провідних країн усього світу.

Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, ЄС та його держави-члени надали Україні 148,5 млрд доларів (138 млрд євро). У цю суму входить і нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі 50 млрд. євро.

Велика Британія обіцяла виділити 15,1 млрд доларів на загальну підтримку України з лютого 2022 року, з яких 9 млрд доларів призначено для військової допомоги.

Норвегія нещодавно досягла багаторічної угоди з Україною про програму підтримки, яка надасть Україні 7 млрд доларів у період з 2023 по 2027 рік. Ця країна зобов'язалася виділяти нам близько 1,4 млрд доларів на рік і вже надала близько мільярда доларів у 2022 році та близько 1,9 млрд доларів у 2023 році.

Допомога Туреччини представлена співпрацею з її провідним виробником безпілотних літальних апаратів "Bayraktar". У вересні 2023 року він анонсував відкриття нового підприємства з виробництва БПЛА та сервісного центру для обслуговування безпілотників "Bayraktar TB2". Завод та сервісний центр розпочнуть роботу до початку 2025 року.

Північна Македонія передала Україні 10 партій військової допомоги, зокрема військову техніку радянських часів станом на листопад 2023 року. Країна також навчає групи українських військовослужбовців та зобов'язалася продовжувати підтримувати Україні.

Канада з початку повномасштабної війни виділила 1,8 млрд доларів на військову допомогу Україні. Крім того, канадські військові навчили близько 40 тисяч українських військових та співробітників служби безпеки з 2015 року, і Канада розширила цю програму до березня 2026 року.

Південна Корея розширює виробництво дуже важливих для України 155-мм артилерійських снарядів. Вони потрібні для поповнення західних запасів та підтримки продовження постачання боєприпасів в Україну.

Водночас Японія у грудні минулого року пообіцяла виділити Україні 4,5 млрд доларів, а також зробити додатковий внесок у розмірі 37 млн доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки обороні України в січні 2024 року.

Австралія станом на кінець жовтня 2023 року надала Україні близько 590 млн доларів військової та гуманітарної допомоги.

Нова Зеландія станом на липець передала Україні військову та гуманітарну допомогу обсягом понад 48,7 млн доларів.