CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Норвегії обмежив прохід російських рибальських кораблів. Тепер вони можуть заходити лише в три порти — там їх перевірятимуть митники.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Норвегія посилює контроль російських рибальських суден
Фото: Getty Images
Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ країни.
Російські рибальські судна матимуть доступ лише до портів Тромсе, Кіркенесу та Ботсфіорду.
"Ми маємо інформацію, яка вказує на необхідність посилити контроль над російськими рибальськими суднами", — заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.
Міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мехл заявила, що поліція хоче розширити патрулювання у відкритих для росіян портах. Правоохоронці співпрацюватимуть з митниками.
"Коли кордони [росії] з Європою все більше закриваються, це робить нас уразливими. Це підвищує ризик незаконної діяльності в Норвегії. Ми уважно стежимо за розвитком подій та готові вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно", – заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.
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06 10 2022 21:59 МЕДІА
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