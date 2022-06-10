Норвегія посилює контроль російських рибальських суден

Уряд Норвегії обмежив прохід російських рибальських кораблів. Тепер вони можуть заходити лише в три порти — там їх перевірятимуть митники.

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Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ країни. Російські рибальські судна матимуть доступ лише до портів Тромсе, Кіркенесу та Ботсфіорду. "Ми маємо інформацію, яка вказує на необхідність посилити контроль над російськими рибальськими суднами", — заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт. Міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мехл заявила, що поліція хоче розширити патрулювання у відкритих для росіян портах. Правоохоронці співпрацюватимуть з митниками. "Коли кордони [росії] з Європою все більше закриваються, це робить нас уразливими. Це підвищує ризик незаконної діяльності в Норвегії. Ми уважно стежимо за розвитком подій та готові вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно", – заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт. Читайте також: Норвегія готова закрити кордони для росіян

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