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Норвегія профінансує ППО для України на 240 мільйонів євро

12 червня 2024, 08:33
Норвегія профінансує ППО для України на 240 мільйонів євро
Фото: Главком
Країна активно підтримує Україну у війні з росією.

Норвегія виділить 240 мільйонів євро на заходи з посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляється в офіційному профілі Міністерства закордонних справ Норвегії.

Нагадаємо, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

"Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом із Норвегією, Данією та Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 мільйонів євро на цю співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що учора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ракет для американських систем Patriot у рамках спільної з Данією, Нідерландами та Норвегією ініціативи. 

НорвегіяППОвійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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