Норвегія стала найбільшим постачальником газу в Європі
Про це пише Business Insider, нагадуючи, що дефіцит палива на континенті може створити серйозні проблеми для європейської промисловості. У Осло запевняють, що збираються у найближчі роки видобувати максимальні об’єми газу.
"Я очікую, що ми зможемо підтримувати такий рівень виробництва, як зараз, до 2030 року", - сказав міністр енергетики Норвегії Тер’є Аасланд.
Офіційні прогнози Осло кажуть, що за підсумками року видобуток газу в країні збільшиться на 8% у порівнянні з 2021 роком. Таким чином, Норвегія може побити свій рекорд, який був встановлений п’ять років тому. Країна змогла відібрати у росії роль найбільшого постачальника газу в Європі після того, як Кремль вирішив різко скоротити поставки у відповідь на західні санкції.
Business Insider також нагадує, що в травні ЄС погодився накласти ембарго на російську нафту, яка постачається морем. Однак, жодні обмеження проти російського газу досі не були запроваджені.
Але навіть без таких рішень з європейського боку росія сама влаштувала енергетичну кризу, обмежуючи власний експорт. Минулої п’ятниці Москва оголосила про тимчасове закриття газопроводу "Північний потік-1". Хоча з липня вона й так скоротила транспортування до 20% від потужності ГТС. Скорочення поставок змусило європейські ціни на газ стрімко рости. Базові нідерландські ф’ючерси на газ TTF з червня подорожчали на 220%.
Разом з тим, Норвегія хоч і збирається збільшити видобуток газу, але не планує шукати способи, щоб вартість європейського палива стала більш доступною, - сказав Аасланд.
"Загалом, ринок передбачуваний. Коли виникає дефіцит, ціни стають високими. Це також сприяє збільшенню видобутку і спрямування газу на ринки, які його найбільше потребують", - сказав норвезький міністр.
Раніше повідомлялось, що п'ять турбін "Північного потоку" попри санкції повернуться з Канади до Німеччини.
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