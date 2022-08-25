П'ять турбін "Північного потоку" попри санкції повернуться з Канади до Німеччини

Канада не хоче давати будь-яких виправдань Путіну, щоб він продовжував використовувати свій експорт енергії до Європи як зброю

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в середу заявила, що Оттава має намір передати Німеччині решту п’ять турбін російського газогону "Північний потік", які перебували на канадській території на техобслуговуванні.

Таку заяву Жолі зробила в етері канадського мовника CBC.

"Це було рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, про що нас попросила Німеччина", – сказала глава зовнішньополітичного відомства Канади.

Раніше Оттава пояснювала цей крок необхідністю забезпечити поставки газу для Німеччини. Також Канада стверджує, що Кремль використав би її відмову повернути турбіну, щоб спрямувати провину за нестачу енергії в Європі на санкції проти Росії.

"Канада не хоче давати будь-яких виправдань Путіну, щоб він продовжував використовувати свій експорт енергії до Європи як зброю", – вважає Жолі.

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Водночас посол України в Канаді Юлія Ковалів знову закликала Канаду скасувати відмову від санкцій. На її думку, Росія вочевидь не прийме турбіну, яку Siemens поставив до Німеччини, і використовує поставки газу для тероризації Європи.

"Наша позиція досить чітка: ми справді вважаємо, що цю відмову від санкцій потрібно скасувати і зараз. Якщо аргументом було викрити блеф Путіна, то всі бачать: за останні кілька тижнів тепер цілком очевидно, що це російські ігри", – наголосила вона.