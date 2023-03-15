Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу в Європі

Цей несподіваний прибуток живить суверенний фонд країни в розмірі 1,3 трильйона доларів і дає уряду можливість збільшувати витрати під час економічного спаду.

Торік Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє головний виконавчий директор Petoro Крістін Крагсет, пише Bloomberg.

"Це дозволило заробити 50 мільярдів (528 млрд крон) доларів від прямого володіння нафтовими та газовими ліцензіями, що більш ніж у п'ять разів перевищує суму, зароблену у звичайний рік", - йдеться у матеріалі.

Компанія Petoro, яка управляє прямою фінансовою часткою норвезької держави в 36 нафтогазових родовищах, що розробляються, повідомила про результат, який на 342 мільярди крон вищий, ніж у 2021 році. Видобуток природного газу становив 109 мільйонів стандартних кубометрів на день, що на 7% більше, ніж роком раніше.

Минулого року Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу до Європи і нині покриває 30% потреби континенту цього товару.

"Довгострокові зусилля на норвезькому шельфі дозволили нам постачати більші обсяги газу до Європи. Це збільшення стало можливим, тому що було дозволено збільшення видобутку на кількох родовищах", - сказала Крагсет.

Нагадаємо, що норвезька нафтогазова компанія Equinor отримала рекордний скоригований операційний прибуток у розмірі 74,9 млрд доларів за 2022 рік, що більш ніж удвічі перевищує попередній максимум.

Раніше повідомлялось, що Норвегія надасть дві додаткові укомплектовані пускові установки NASAMS.