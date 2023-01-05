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CУСПІЛЬСТВО

Норвегія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів

05 січня 2023, 09:13
Норвегія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів
Фото: Главком
Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
 
Снаряди можуть використовуватись для декількох видів озброєнь, у тому числі для самохідних гаубиць M-109.
 
Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам заявив, що його країна продовжить постачати ЗСУ зброю.
 
"Україна потребує термінової допомоги, і тому ми продовжуємо вивчати, що ще може бути надано із запасів збройних сил. Ми також вивчаємо, що можна отримати безпосередньо від виробника, щоб допомогти ще більше", – сказав Грам.
 
Норвегія вже надала Україні 23 самохідні гаубиці M-109, 160 ракет повітря-земля Hellfire, три реактивні установки залпового вогню MLRS, чотири тисячі протитанкових ракет, понад 1750 бронежилетів, три тисячі захисних касок і 15 тисяч сухих пайків.
 
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.
озброєнняУкраїнаНорвегія

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