Зеленський провів переговори із прем'єром Норвегії
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністрові Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", - зазначив Зеленський за підсумками переговорів.
Нагадаємо, сьогодні під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з росією.