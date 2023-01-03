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Зеленський провів переговори із прем'єром Норвегії

03 січня 2023, 21:10
Зеленський провів переговори із прем'єром Норвегії
Фото: Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністрові Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", - зазначив Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, сьогодні під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з росією.

Норвегіяпереговоризеленський

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