Зеленський провів переговори із прем'єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністрові Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", - зазначив Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, сьогодні під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з росією.