Україна може розраховувати на довгострокову підтримку Великобританії – Сунак

Під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з росією.

Про це повідомляє Guardian.

Як зазначає видання, лідери двох держав обговорили постійну підтримку Великобританією України, а також надання додаткових поставок для допомоги у боротьбі з російськими загарбниками.

Прем’єр-міністр сказав, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку Великобританії, про що свідчить нещодавня поставка понад 1000 протиповітряних ракет. Також ведеться робота з надання додаткового озброєння найближчими тижнями та місяцями для забезпечення перемоги України на полі бою.

Крім того, Сунак і Зеленський обмінялися думками щодо жахливих атак безпілотників на Україну останніми днями.

"Думки Великої Британії з українським народом, оскільки він продовжує жити під таким бомбардуванням", - зауважив Сунак.

Обговорюючи саміт Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Латвії минулого місяця, прем’єр-міністр, за словами Guardian, подякував президенту Зеленському за віртуальне приєднання та сказав, що Британія та партнери JEF тісно співпрацюють, щоб забезпечити Україні необхідне озброєння.

Лідери домовилися підтримувати тісні контакти найближчими тижнями.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія в неділю, 1 січня, повністю припинила імпорт скрапленого природного газу з росії.