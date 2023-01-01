Велика Британія відсьогодні припинила весь імпорт російського скрапленого газу

Велика Британія в неділю, 1 січня, повністю припинила імпорт скрапленого природного газу з росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства у Twitter.

“Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що “відрізають путіна від коштів для фінансування його незаконної війни та підтримують інші країни у зменшенні власної залежності” від російського газу.

Як повідомлялося, Британія заборонила експорт майже 700 товарів, критичних для російської економіки.

Для України Велика Британія залишається одним із найбільших постачальників військової допомоги після повномасштабного вторгнення рф. Крім того, Британія надає можливості для підготовки українських військових.