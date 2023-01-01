Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Велика Британія відсьогодні припинила весь імпорт російського скрапленого газу

01 січня 2023, 20:53
Велика Британія відсьогодні припинила весь імпорт російського скрапленого газу
Фото:ivtour.com.ua
Велика Британія в неділю, 1 січня, повністю припинила імпорт скрапленого природного газу з росії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства у Twitter.
 
Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу”, - йдеться у повідомленні.
 
У міністерстві підкреслили, що “відрізають путіна від коштів для фінансування його незаконної війни та підтримують інші країни у зменшенні власної залежності” від російського газу.
 
Як повідомлялося, Британія заборонила експорт майже 700 товарів, критичних для російської економіки.
 
Для України Велика Британія залишається одним із найбільших постачальників військової допомоги після повномасштабного вторгнення рф. Крім того, Британія надає можливості для підготовки українських військових.
 
РосіягазБританія

Останні матеріали

росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України – Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється