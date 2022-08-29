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Норвегія виділить 2 мільярди крон на закупівлю газу для України

Також уряд країни планує використовувати Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як канал для підтримки закупівель газу
Норвегія виділить 2 мільярди крон на закупівлю газу для України Фото: з вільних джерел
Уряд Норвегії пропонує виділити понад 180 тисяч доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом.
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansavisen.
 
"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері.
 
Зазначається, що коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку України до 10 млрд норвезьких крон в 2022 і 2023 роках.
 
На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стьоре сказав, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України в 2022 році.
 
"Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі", - сказав Стьоре.
 
Також Норвегія планує використовувати Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як канал для підтримки закупівель газу для України. Крім того, Норвегія закликала інші країни надати підтримку для закупівлі газу через ЄБРР.
 
Як раніше повідомляв iPress, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче від норми, і порадив людям запастися ковдрами і теплим одягом.
 

 

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29 08 2022 18:20
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