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Норвегія виділить майже €50 млн на дрони і ППО для України

03 вересня 2024, 19:57
Норвегія виділить майже €50 млн на дрони і ППО для України
Фото: Главком
Внесок буде здійснений у фонд International Fund for Ukraine.

Уряд Норвегії виділяє 570 мільйонів норвезьких крон, що дорівнює 48,3 мільйонам євро, в Міжнародний фонд для України на закупівлю безпілотників та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на повідомлення норвезького уряду.

Внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами і Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

"Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, який очолюж Міноборони Британії. До нього увйшли Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Крім того, місяць тому Норвегія виділила $7,4 мільйона на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні.

 

війна в Україніпідтримка УкраїниНорвегія

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