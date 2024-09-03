Норвегія виділить майже €50 млн на дрони і ППО для України

Внесок буде здійснений у фонд International Fund for Ukraine.

Уряд Норвегії виділяє 570 мільйонів норвезьких крон, що дорівнює 48,3 мільйонам євро, в Міжнародний фонд для України на закупівлю безпілотників та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на повідомлення норвезького уряду.

Внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами і Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

"Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, який очолюж Міноборони Британії. До нього увйшли Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Крім того, місяць тому Норвегія виділила $7,4 мільйона на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні.