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Норвегія виділить $73 мільйони на відновлення енергетики України

16 червня 2024, 17:06
Норвегія виділить $73 мільйони на відновлення енергетики України
Норвегія виділить додатково 1,1 мільярда норвезьких крон, що дорівнює 73 мільйони доларів, на допомогу у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у персрелізі уряду Норвегії.

"Норвегія сподівається, що це нове фінансування дозволить пом’якшити частину збитків і забезпечити електроенергію в Україні", – сказав норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що скандинавська країна веде тісний діалог з Україною щодо того, як надані кошти можуть бути використані найбільш ефективно, а також зауважив, що ремонт пошкодженої української інфраструктури важливо розпочати швидко, до настання зими.

Зазначається, що 120 мільйонів норвезьких крон спрямують через Програму розвитку ООН) на ремонт енергетичної інфраструктури, яка забезпечує Харківську область, що дуже постраждала від російських атак цієї весни.

"Це фінансування допоможе, серед іншого, забезпечити стабільне енергопостачання пологових відділень та операційних у 7 лікарнях Харківської області", – підсумував прем’єр-міністр Норвегії. 

В пресрелізі йдеться, що сім лікарень Харківщини будуть обладнані сонячними панелями для забезпечення стабільного електропостачання.

Вчора ми також повідомили, що США виділяють Україні $1,5 млрд на енергетику.

 

Норвегіяенергетикапідтримка України

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