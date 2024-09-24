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Норвегія виділить €9 млн на евакуацію і лікування українців у Європі

24 вересня 2024, 17:16
Норвегія виділить €9 млн на евакуацію і лікування українців у Європі
Осло. Фото: Михайло Гема
Кошти спрямують на вивезення тяжкопоранених на лікування в Європу.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про рішення уряду виділити 100 мільйонів норвезьких крон на продовження програми медичної евакуації українців, які постраждали під час війни. 

Про це повідомляє норвезька щоденна газета VG.

"Дуже важливо вивезти деяких тяжкопоранених на лікування. У нас є літак і екіпаж із великим міжнародним визнанням, щоб виконати цю роботу", - заявив прем’єр.

Він додав, що перебуває в Нью-Йорку на щорічному тижні ООН, де планує обговорити цю ініціативу з міжнародними партнерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським.

Програма медичної евакуації стартувала ще в серпні 2022 року: поранених перевозять на переобладнаному літаку SAS, який працює як літаюча реанімація. 

Угоду між Норвегією та ЄС продовжили до квітня наступного року.

За словами Стьоре, половина пацієнтів, евакуйованих на лікування в Європу, вилітали на норвезьких літаках. 

Наразі це 1931 людей, багато з яких страждають від раку або дістали важкі травми на війні, включно з опіками і переломами кінцівок. З них порядка 400 пацієнтів проходили лікування в Норвегії.

"Попит на цю допомогу залишається високим, і ми продовжуємо діяти", - сказав прем'єр Норвегії.

Днями ми повілормляли, що уряд Норвегії пропонує збільшити допомогу Україні до 135 млрд крон.

 

Норвегіявійна в Україніпідтримка України

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