Норвегія виділить кошти на виробництво української зброї

Країни погодили новий формат співпраці.

Фінансування дозволить швидше виготовляти і постачати потрібне озброєння для ЗСУ.

Про це Рустем Умєров на Facebook-сторінці.

"Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки!

Під час візиту до Осло домовилися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до “данського формату” підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони", - йдеться в дописі.

Міністр додав, що також було обговорено новий формат співпраці - “норвезьку модель”. Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії.

"Деталі згодом. Вдячний Норвегії за рішучість підтримувати Україну та готовність до поглиблення нашого партнерства", - написав він.

Також раніше Умєров спростував заяви про зміну пріоритетів України на користь безпеки.