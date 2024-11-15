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Норвегія виділить кошти на виробництво української зброї

15 листопада 2024, 15:11
Норвегія виділить кошти на виробництво української зброї
Фото: Главком
Країни погодили новий формат співпраці.

Фінансування дозволить швидше виготовляти і постачати потрібне озброєння для ЗСУ. 

Про це Рустем Умєров на Facebook-сторінці.  

"Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки!

Під час візиту до Осло домовилися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до “данського формату” підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони", - йдеться в дописі. 

Міністр додав, що також було обговорено новий формат співпраці - “норвезьку модель”. Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. 

"Деталі згодом. Вдячний Норвегії за рішучість підтримувати Україну та готовність до поглиблення нашого партнерства", - написав він. 

Також раніше Умєров спростував заяви про зміну пріоритетів України на користь безпеки.

 

Норвегіяпідтримка Українизброя

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