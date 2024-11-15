Умєров спростував заяви про зміну пріоритетів України на користь безпеки
Міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію видання The New York Times про те, що Україна нібито надає перевагу питанням безпеки, а не поверненню своїх територій. Він підкреслив, що метою Києва залишається відновлення територіальної цілісності.
Про це повідомляє Reuters.
"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей", - заявив Умєров.
Коментуючи повідомлення про зміну пріоритетів України у війні, міністр назвав їх "брехнею і частиною російської пропаганди".
"Нашим пріоритетом, як і раніше, є захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", - підкреслив він.
Умєров також додав, що люди, які живуть на територіях, утримуваних росією, чекають на звільнення.
Раніше американське видання NYT повідомило, що Україна нібито віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не поверненню тимчасово окупованих росією територій.
Джерела видання вважають, що захист інтересів України на потенційних переговорах "залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями", а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.