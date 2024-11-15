Умєров спростував заяви про зміну пріоритетів України на користь безпеки

Умєров також додав, що люди, які живуть на територіях, утримуваних росією, чекають на звільнення.

Міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію видання The New York Times про те, що Україна нібито надає перевагу питанням безпеки, а не поверненню своїх територій. Він підкреслив, що метою Києва залишається відновлення територіальної цілісності.

Про це повідомляє Reuters.

"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей", - заявив Умєров.

Коментуючи повідомлення про зміну пріоритетів України у війні, міністр назвав їх "брехнею і частиною російської пропаганди".

"Нашим пріоритетом, як і раніше, є захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", - підкреслив він.

Умєров також додав, що люди, які живуть на територіях, утримуваних росією, чекають на звільнення.

Раніше американське видання NYT повідомило, що Україна нібито віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не поверненню тимчасово окупованих росією територій.

Джерела видання вважають, що захист інтересів України на потенційних переговорах "залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями", а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.