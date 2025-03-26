Норвегія видіть ще $95 млн на закупівлю газу для України

Газ буде використано для забезпечення потреб споживання.

Уряд Норвегії виділить додаткові $95 млн для імпорту газу в Україну, аби забезпечити належне постачання для населення, підприємств і промисловості в країні.

Про це йдеться в пресрелізі уряду.

"Більш безпечне енергопостачання має важливе значення для стійкості України. Це була одна з тем, що обговорювалася під час візиту Президента Зеленського до Норвегії минулого тижня. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опалення будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нове фінансування направлять через Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і використовуватиметься для закупівлі газу із західних джерел.

Одержувачем газу стане українська державна компанія "Нафтогаз".

Газ буде використано для забезпечення потреб споживання і збільшення запасів газу у разі подальших атак росіян на газову інфраструктуру.

Також сьогодні стало відомо, що ЄБРР затвердив €270 млн на газ Україні.