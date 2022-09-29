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Норвегія залучить військових для захисту своїх нафтогазових установок

Норвегія залучить армію для захисту своїх нафтогазових установок від можливого саботажу. Таке рішення було ухвалене після того, як кілька країн заявили про значну ймовірність того, що витік газу з обох газогонів Nord Stream міг бути спланованою диверсією.
Норвегія залучить військових для захисту своїх нафтогазових установок Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Reuters.

На сьогодні Норвегія є найбільшим постачальником газу в Європі та провідним світовим постачальником нафти. Вона має понад 90 морських нафтових і газових родовищ, більшість з яких підключено до мережі газопроводів, що простягаються приблизно на 9000 км.

"Військові будуть активно залучені до охорони норвезьких нафтових і газових установок", — повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

За його словами, охорона цих об’єктів буде здійснюватись спільно із союзниками. Нагадаємо, що Норвегія є членом НАТО.

На морі для захисту нафтогазових установок будуть розгорнуті військово-морські сили, а на суші свою присутність на об'єктах посилить поліція.

НАТО та Європейський Союз вже наголосили на необхідності захисту критично важливої інфраструктури та попередили про "безумовну та спільну відповідь", якщо атаки відбудуться знову.

Управління безпеки нафти Норвегії вже закликало до більшої пильності щодо невідомих безпілотників, які літають поблизу норвезьких морських нафтогазових платформ і попередило, що вони можуть нести ризик зокрема і навмисних атак.

Як повідомляли норвезькі урядовці, аномальну активність різного розміру безпілотних літальних апаратів спостерігали напередодні інциденту з витоком газу.

Експерти застерігають, що безпека нафтового сектора скандинавської країни може бути занадто слабкою.

"Уряд Норвегії має усвідомити, що, безумовно, найважливішим стратегічним об’єктом у всій Європі зараз є імпорт енергії або газу з Норвегії", — прокоментував Reuters Тор Івар Строммен, старший викладач Королівської військово-морської академії Норвегії.

За його словами, якщо ці поставки будуть припинені або значно скорочені, це призведе до повної енергетичної кризи в Європі. 

Він закликав уряд та видобувальні компанії до скоординованих дій щодо захисту наземних і морських установок.

"Ви ніколи не зможете повністю перешкодити диверсії на 8800 кілометрів трубопроводів, це неможливо. Але об'єднані узгоджені дії можуть ускладнити роботу потенційних диверсантів", — сказав Строммен.

Раніше повідомлялось, що три труби газопроводів Північний потік–1 та Північний потік–2 у Балтійському морі можуть назавжди стати непридатними для використання після вибухів.

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29 09 2022 08:42
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