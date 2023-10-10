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Норвегія запросить Україну, а не росію на 80-річчя визволення від нацистів

10 жовтня 2023, 21:45
Норвегія запросить Україну, а не росію на 80-річчя визволення від нацистів
Фото: Главком
Норвегія запросить президента України Володимира Зеленського на 80-річчя свого визволення східної частини регіону від нацистської окупації, натомітсь не запрошуватиме росію.

Про це пише VG.

Новообраний бургомістр округу Фіннмарк Ганс-Якоб Бьоно пояснив, що Фіннмарк більше не може запрошувати російських представників після того, що росія вчинила стосовно сусідньої країни, причому таке рішення обумовлене саме діями росіями.

"Від імені регіонального парламенту Фіннмарку я незабаром запрошу президента України Володимира Зеленського на 80-ту річницю визволення Східного Фіннмарку. У такий спосіб ми покажемо нашу вдячність українським солдатам, що пролили кров за визволення Східного Фіннмарку, їхнім нащадкам і батьківщині – Україні", - сказав Бьоно.

Голова Фіннмарку нагадав, що перший підрозділ радянських військ, що прибув у регіон в жовтні 1944 року для його звільнення від нацистів, очолював виходець з України.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими братами й сестрами в Україні у їхній боротьбі за те, що в нас є: власну країну, де люди самі вирішують власне майбутнє. Для нас це важливо. Не так давно ми самі були під владою іноземної держави", - підсумував Бьоно.

Ми також писали, що Норвегія планує збільшити оборонний бюджет на 20% вже наступного року.

 

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