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ПОЛІТИКА

Норвегія планує збільшити оборонний бюджет на 20% у 2024 році з акцентом на підтримку України

04 жовтня 2023, 17:23
Норвегія планує збільшити оборонний бюджет на 20% у 2024 році з акцентом на підтримку України
Фото: Главком
Значну частину бюджету, близько 7,5 мільярдів крон (684 млн доларів), пропонується спрямувати на військову підтримку України.

Уряд Норвегії намітив плани щодо збільшення оборонного бюджету країни на 15 мільярдів крон (приблизно 1,7 мільярда доларів). Частина коштів закладається для допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, повідомляє BNN Breaking.

Зазначається, що таким чином оборонний бюджет Норвегії збільшиться на 20% порівняно з поточним роком.

Пропонований бюджет у розмірі 90,8 мільярда крон (приблизно 10,2 мільярда доларів) на 2024 рік буде розподілено за трьома ключовими напрямами: підвищення потенціалу сил оборони, підтримка України та подальше зміцнення обороноздатності країни.

Відповідно до давньої мети членів альянсу НАТО, Норвегія прагне збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 2% свого ВВП до 2026 року. 

За даними уряду, поточні витрати країни на оборону становитимуть трохи більше 1,4% ВВП

Витрати країни на оборону у відсотках від загальної економіки знизилися після закінчення холодної війни, але нещодавні події, особливо війна в Україні, наголосили на потребі в сильніших Збройних силах.

Значну частину бюджету, близько 7,5 мільярдів крон (684 млн доларів), пропонується спрямувати на військову підтримку України. 

Відтоді як нинішній уряд прийшов до влади 2021 року, оборонний бюджет збільшився на 40%. Національний бюджет на 2024 рік буде представлено в п'ятницю.

Нагадаємо, Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії, який запровадили ще у червні. Скандинавська країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

Норвегіявійнаоборонний бюджетпідтримка Україна

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