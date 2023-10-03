Країна внесла туди свої корективи.

Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії, який запровадили ще у червні. Скандинавська країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

Про це повідомляє сайт МЗС Норвегії.

"Норвегія разом з Європою реагує на напад росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни", — заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

Країна підтримала санкції з деякими національними корективами. Зокрема, вони передбачають заборону на транзит через росію товарів і технологій, які "можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу рф".

Також заборону на продаж цінних паперів було поширено на цінні папери в будь-якій валюті.

Норвегія розширила перелік юросіб, які повʼязані із російською військовою промисловістю, на яких поширюється заборона на експорт. У новому пакеті заборонено імпорт російської нафти, що надходить трубопроводом "Дружба" в Німеччину і Польщу. Змінили й переліки продукції із заліза і сталі, та список предметів розкоші, імпорт яких обмежено.

Водночас Осло не стало забороняти доступ до портів суднам, які беруть участь у перевалці нафти, які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.

"Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше", — сказано у повідомленні.

11-й пакет санкцій ЄС набув чинності 23 червня. Під них потрапили понад 100 фізосіб і структур, також у рамках заходів запровадили експортні обмеження щодо 87 компаній. Повідомлялося, що цей пакет також націлений на боротьбу проти обходу санкцій. Більше того, заходи ЄС передбачали "розширення заборони на транзит деяких товарів подвійного призначення, наприклад, передових технологій, авіаційних матеріалів, що експортуються із ЄС до третіх країн через росію". Також союз "поширив заборону на експорт автомобілів класу люкс на всі нові та вживані автомобілі з обʼємом двигуна понад 1900 куб. см, а також на всі електричні та гібридні транспортні засоби". Крім цього, ЄС запровадив "повну заборону на деякі типи компонентів машин". Влада ЄС також заборонила імпорт сталепродукції та виробів, для яких використовували метал із рф