Норвегія запровадила санкції проти риболовецьких компаній рф

Ці заходи фактично забороняють судам обох компаній вести промисел у норвезьких водах та заходити до портів країни.

Уряд Норвегії оголосив про введення санкцій проти двох найбільших російських риболовецьких компаній – АТ "Норебо" та ТОВ "Мурман Сіфуд".

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Ці заходи фактично забороняють судам обох компаній вести промисел у норвезьких водах та заходити до портів країни. Рішення ухвалено в рамках імплементації 17-го санкційного пакету Європейського союзу від 20 травня 2025 року.

За словами глави норвезького МЗС Еспена Барта Ейде, цей крок став частиною зусиль щодо протидії активності російських спецслужб і "гібридної кампанії" Москви проти країн Заходу.

"Ми спостерігаємо дедалі агресивніші дії з боку рф, спрямовані проти союзників. І, за нашими оцінками, ця тенденція збережеться", - заявив Ейде.

Він додав, що "Норебо" та "Мурман Сіфуд" залучені до спонсорованих Кремлем операцій зі спостереження за критично важливою підводною інфраструктурою у територіальних водах Норвегії та її союзників.

"Подібна діяльність може сприяти майбутнім диверсіям і становить загрозу національній безпеці", - додав глава МЗС.

У травні 2025 року обидві компанії були внесені до списку санкцій Євросоюзу. У супровідних документах ЄС зазначено, що судна цих компаній ведуть промисел у Баренцевому та Норвезькому морях, але також беруть участь у розвідувальній діяльності, спрямованій проти цивільної та військової інфраструктури.

Як стверджує Рада ЄС, російські рибальські траулери використовуються для секретного збору інформації, а частина суден "Норебо" оснащена технологіями, здатними застосовуватися у шпигунських цілях. Зазначається, що флот двох компаній налічує близько 50 рибальських суден.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер владімір путін "весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим". За його словами, він розглядає введення санкцій проти росії.