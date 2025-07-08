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ПОЛІТИКА

Трамп розкритикував путіна і заговорив про нові санкції

08 липня 2025, 19:58
Трамп розкритикував путіна і заговорив про нові санкції
Американський президент розкритикував лідера рф.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер владімір путін "весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим". За його словами, він розглядає введення санкцій проти росії.

Про це повідомляє The Guardian.

"путін кидає нам купу лайна, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим", — заявив Трамп.

На запитання, чи хоче він бачити запровадження нових санкцій проти росії, він заявив, що "розглядає це питання".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп пообіцяв відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для ППО. Також він запропонував Німеччині продати Україні одну з батарей Patriot, а США та європейські союзники розділили б вартість покупки. За даними CNN, сьогодні команда президента США обговорить питання постачання зброї Україні.

війнаВладімір ПутінДональд Трампсанкціі проти росії

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