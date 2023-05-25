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ПОЛІТИКА

Норвегія заявляє, що допоможе навчати українських пілотів на літаках F-16

25 травня 2023, 08:21
Норвегія заявляє, що допоможе навчати українських пілотів на літаках F-16
Фото: Главком
Питання стосовно передачі норвезьких літаків ще не вирішене.

Норвегія підтримає програми підготовки українських пілотів для польотів на винищувачах F-16, заявив у середу міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Про це повідомляє Reuters. 

"Уряд підтримує цю ініціативу і розглядає, як Норвегія може зробити свій внесок разом із союзниками і партнерами", – сказав Грам, коментуючи рішення президента США Джо Байдена про схвалення програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Міністр зазначив, що норвезький уряд ще не вирішив, чи надасть Україні один зі своїх винищувачів F-16.

Нагадаємо, що росія, чиї війська вторглися в Україну, заявила, що будь-яка передача Україні винищувачів F-16 американського виробництва поставить питання про роль НАТО у цій війні. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських військових на літаках F-16 не робить Північноатлантичний Альянс стороною у війні. 

Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка відправить Україні винищувачі F-16, оскільки у неї є 18 бойових літаків F-16, які не використовуються. 

НорвегіяF-16

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