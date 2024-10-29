Норвегія збільшить військову допомогу для України

Раніше Осло надавало Києву підтримку в обсязі $1,5 млрд на рік.

Згідно з новою ініціативою, ця сума буде збільшуватись.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустріч з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, пише пресслужба.

Під час зустрічі прем’єр розповів про намір збільшити допомогу Україні.

"Як я вчора й казав, зараз ми в парламенті маємо на розгляді договір про надання допомоги Україні до 2030 року", – заявив Стере.

За словами прем'єр-міністра, згідно з програмою, розрахованою до 2027 року, Норвегія надавала Україні підтримку в обсязі $1,5 млрд на рік.

Також сторони обговорили оборонну співпрацю з іншими партнерами й довгострокову взаємодію щодо безпеки, зокрема НАТО для України, а План перемоги та спільну з партнерами стратегію наближення миру.

"Серед основних тем переговорів – ключові потреби України: посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Також ішлося про роботу на рівні команд для збільшення виробництва різних військових засобів, зокрема ППО", – йдеться у повідомленні.

Раніше також стало відомо, що Норвегія надасть €120 млн на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні.