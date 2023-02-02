Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні
Про це сьогодні у парламенті заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Reuters.
Фонд добробуту північної країни, який є одним із найбільших інвесторів у світі, з капіталом у 1,3 трильйона доларів, різко збільшив приплив доходів, оскільки ціни на експорт норвезької нафти і газу різко зросли після вторгнення росії в Україну.
"Це призведе до тимчасового збільшення видатків із державного фонду добробуту", – зазначив Стере.
Він зауважив, що додаткові витрати не повинні вплинути на внутрішню економіку Норвегії, уникаючи будь-якого впливу на процентні ставки.
Раніше повідомлялось, що Норвегія може передати Україні БМП CV90 – норвезьке ЗМІ TV2.