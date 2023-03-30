Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів

30 березня 2023, 14:27
Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів
Джерело: nettavisen
Потяги, які відправлять Україну, не є новими - їм 40 років. Однак саме Україна зробила запит на цей тип рухомого складу, додав міністр.

Норвегія планує подарувати Україні 12 дизель-поїздів - 4 до літа та ще 8 протягом року.

Про це заявив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд, пише Nettavisen.

"Ми, ймовірно, зможемо відправити чотири з них до літа, і, можливо, ще вісім протягом року", - сказав міністр.

Видання нагадує, що раніше Норвегія подарувала Україні 32 модульні мости.

"Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони (українці - ред.) перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги", - додав посадовець.

"Вся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - зазначив Нюгорд.

Потяги, які відправлять Україну, не є новими - їм 40 років. Однак саме Україна зробила запит на цей тип рухомого складу, додав міністр.

Йдеться про двовагонні поїзди Norske Tog Class 92 (type 92), які виготовлені у 1984-1985 роках німецькою вагонобудівною компанією Duewag, пише видання. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год.

При цьому такі поїзди розроблені під європейську колію 1435 мм, тому на них потрібно буде замінити рейки під ширшу залізницю, перш ніж Україна зможе їх експлуатувати.

Нагадаємо, Японія виділила Україні пакет допомоги на 470 млн доларів.

Норвегіядопомогавійна

Останні матеріали

Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється