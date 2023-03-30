Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів

Потяги, які відправлять Україну, не є новими - їм 40 років. Однак саме Україна зробила запит на цей тип рухомого складу, додав міністр.

Норвегія планує подарувати Україні 12 дизель-поїздів - 4 до літа та ще 8 протягом року.

Про це заявив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд, пише Nettavisen.

"Ми, ймовірно, зможемо відправити чотири з них до літа, і, можливо, ще вісім протягом року", - сказав міністр.

Видання нагадує, що раніше Норвегія подарувала Україні 32 модульні мости.

"Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони (українці - ред.) перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги", - додав посадовець.

"Вся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - зазначив Нюгорд.

Потяги, які відправлять Україну, не є новими - їм 40 років. Однак саме Україна зробила запит на цей тип рухомого складу, додав міністр.

Йдеться про двовагонні поїзди Norske Tog Class 92 (type 92), які виготовлені у 1984-1985 роках німецькою вагонобудівною компанією Duewag, пише видання. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год.

При цьому такі поїзди розроблені під європейську колію 1435 мм, тому на них потрібно буде замінити рейки під ширшу залізницю, перш ніж Україна зможе їх експлуатувати.

Нагадаємо, Японія виділила Україні пакет допомоги на 470 млн доларів.