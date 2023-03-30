Японія виділила Україні пакет допомоги на 470 млн доларів

Кошти спрямують на розмінування територій та відновлення енергетичної системи

Японський уряд надав Україні пакет допомоги на 470 млн доларів.

Про це повідомила прес-служба японського МЗС.

"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни Великої сімки, продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся із труднощами внаслідок вторгнення рф", - наголошується в повідомленні.

Японія в рамках нового пакету гуманітарної допомоги придбає обладнання, необхідне для відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, а також для розмінування та розчищення завалів.

Раніше повідомлялось, що Польща та Японія запровадять нові санкції проти рф.