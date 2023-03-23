Польща та Японія запровадять нові санкції проти рф
23 березня 2023, 08:54
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Прем'єр-міністр Японії запевнив, що для країн-однодумців, таких як Японія та Польща, важливо залишатися єдиними у своїй підтримці України та надалі введення санкцій проти росії.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його колега із Японії Фуміо Кішида домовилися спільно посилити підтримку України. Планують запровадити нові санкції проти росії.
Про це повідомляє Japan Today.
І додав, що його країна зацікавлена у встановленні тісніших зв'язків з регіональними альянсами в Центральній та Східній Європі, такими як Вишеградська група, до якої входять Польща, Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина, а також з країнами, які беруть участь в економічній ініціативі "Три моря".
Нагадаємо, що 21 березня в України з візитом побував прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.