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Польща та Японія запровадять нові санкції проти рф

23 березня 2023, 08:54
Польща та Японія запровадять нові санкції проти рф
Фото: Shutterstock.com
Прем'єр-міністр Японії запевнив, що для країн-однодумців, таких як Японія та Польща, важливо залишатися єдиними у своїй підтримці України та надалі введення санкцій проти росії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його колега із Японії Фуміо Кішида домовилися спільно посилити підтримку України. Планують запровадити нові санкції проти росії.

Про це повідомляє Japan Today.

"Зважаючи на навантаження на Польщу, що росте, через тривале вторгнення рф в Україну, Японія запропонує свою допомогу. Струми зазвичай надає допомогу країнам, що розвиваються, якої Польща більше не є, але японський уряд робить особливий виняток", - заявив він.
 
І додав, що його країна зацікавлена у встановленні тісніших зв'язків з регіональними альянсами в Центральній та Східній Європі, такими як Вишеградська група, до якої входять Польща, Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина, а також з країнами, які беруть участь в економічній ініціативі "Три моря".

Нагадаємо, що 21 березня в України з візитом побував прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

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