Польща та Японія запровадять нові санкції проти рф

Прем'єр-міністр Японії запевнив, що для країн-однодумців, таких як Японія та Польща, важливо залишатися єдиними у своїй підтримці України та надалі введення санкцій проти росії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його колега із Японії Фуміо Кішида домовилися спільно посилити підтримку України. Планують запровадити нові санкції проти росії.



Про це повідомляє Japan Today.

І додав, що його країна зацікавлена у встановленні тісніших зв'язків з регіональними альянсами в Центральній та Східній Європі, такими як Вишеградська група, до якої входять Польща, Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина, а також з країнами, які беруть участь в економічній ініціативі "Три моря".

"Зважаючи на навантаження на Польщу, що росте, через тривале вторгнення рф в Україну, Японія запропонує свою допомогу. Струми зазвичай надає допомогу країнам, що розвиваються, якої Польща більше не є, але японський уряд робить особливий виняток", - заявив він.

Нагадаємо, що 21 березня в України з візитом побував прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.