Норвегія збиратиме танки Leopard і планує вийти на міжнародний ринок

37 з 54 танків Leopard 2 німецького виробництва збере норвезький субпідрядник Ritek.

Компанія в перспективі планує стати скандинавським центром для обслуговування і модернізації цих танків.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на міністерство оборони Норвегії.

Згідно з угодою з німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann, норвезька фірма Ritek стане субпідрядником для німецького виробника танків Leopard 2.

В майбутньому виробнича лінія, яка в Левангері, ймовірно, буде збирати танки на замовлення інших країн.

Крім того, Ritek планує статин скандинавським центром для обслуговування та модернізації машин Leopard.

"Ця угода допоможе зміцнити потенціал країн НАТО та Європи щодо збільшення виробництва танків у майбутньому", - заявило норвезьке міністерство оборони.

Ще в лютому 2023 року уряд Норвегії замовив 54 танки Leopard 2 A8 для заміни 36 застарілих машин Leopard 2A4 і вже за місяць поставила Україні 8 машин Leopard 2A4.

Крім того, Норвегія стала 15-ю країною, яка підписала безпекову угоду з Україною.