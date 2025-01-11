Норвегія будує бомбосховища на випадок "найгіршого сценарію" з боку росії – Politico

Агресія кремля змушує сусідні країни нервувати.

Уряд Норвегії планує відновити зобов'язання будувати бомбосховища у новобудовах, цю практику припинили в 1998 році.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

"Навколо нас все більше невизначеності. Ми повинні подбати про цивільне населення на випадок «найгіршого сценарію» війни або збройного нападу", - заявила міністерка юстиції і громадської безпеки Норвегії Емілія Енгер Мель.

Вона додала, що в такому випадку бомбосховища є одним із необхідних заходів захисту.

"Рішення ухвалене в той час, коли росія веде повномасштабну війну проти України, сама ж москва, яка межує із Норвегією за Полярним колом, не демонструє ознак відмови від своєї агресивної позиції", - пише видання.

По законам Норвегії до 1998 року будь-який великий житловий комплекс мав мати бомбосховище, однак відтоді нових бомбосховищ не будували.

Мель вважає, що ця вимога стосуватиметься комплексів площею понад 1000 квадратних метрів.

Також уряд пропонує два типи укриттів: нові, які захищатимуть від хімічної та радіоактивної зброї, і для захисту від звичайної зброї, які можуть бути переобладнані зі станцій метро або гаражів.

Такі заходи є частиною загального звіту про готовність, що містить понад 100 різних рекомендацій, спрямованих на зміцнення і підготовку Норвегії як до можливої війни, так і на випадок екстремальних погодних умов або подій на кшталт пандемії.

"Готовність росії використовувати військову силу для досягнення політичних цілей показує, що Норвегії, ймовірно, ще довго доведеться мати справу з непередбачуваним і не схильним до ризику сусідом", - йдеться у звіті.