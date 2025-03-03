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Норвезькі ЗМІ критикують уряд за недостатню підтримку України

03 березня 2025, 18:36
Норвезькі ЗМІ критикують уряд за недостатню підтримку України
Фото: Главком
До цього також долучились 47 провідних норвезьких економістів.

Головні видання Скандинавії шведська Dagens Nyheter і данська Politiken і норвезька Aftenposten в спільній заяві назвали позицію Осло "ганебною " жалюгідною. 

Про це пише Aftenposten.

Масмеді заявили, що Норвегія, яка найбільше виграла фінансово від війни, в 2023 році посіла лише 11-те місце серед донорів України.

Від початку повномасштабного вторгнення рф країна заробила мільярди євро на продажі газу Європі, але її підтримка України становить лише 0,75% ВВП, що значно менше, ніж 2,2% у Данії.

Також 47 провідних норвезьких економістів у відкритому листі закликали уряд передати Україні більшу частину газових надприбутків.

 

Норвегіявійна в Українікритика

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