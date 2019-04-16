Нотр-Дам потрібно відновити за п'ять років, - Макрон

Собор після реставрації повинен стати "більш красивим, ніж раніше"

Президент Франції Емманюель Макрон завляє, що Собор Паризької Богоматері необхідно відновити за п'ять років

"Я хочу, щоб наш собор був відновлений за п'ять років", - сказав Макрон, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому президент підкреслив, що собор після реставрації повинен стати "більш красивим, ніж раніше".

Нагадаємо, що на відбудову Собору Паризької Богоматері протягом 24 годин після пожежі різні донори пообіцяли пожертвувати понад 700 мільйонів євро.