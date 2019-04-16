CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Франції Емманюель Макрон завляє, що Собор Паризької Богоматері необхідно відновити за п'ять роківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нотр-Дам потрібно відновити за п'ять років, - Макрон
Собор після реставрації повинен стати "більш красивим, ніж раніше"
Емануель Макрон. Фото: politico.eu
"Я хочу, щоб наш собор був відновлений за п'ять років", - сказав Макрон, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому президент підкреслив, що собор після реставрації повинен стати "більш красивим, ніж раніше".
Нагадаємо, що на відбудову Собору Паризької Богоматері протягом 24 годин після пожежі різні донори пообіцяли пожертвувати понад 700 мільйонів євро.
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16 04 2019 22:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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