На відновлення Нотр-Даму менш ніж за добу зібрали понад €700 млн

Президент Франції Еммануель Макрон вчора ввечері прибув на місце пожежі і сказав, що "найгіршого вдалося уникнути"

На відбудову Собору Паризької Богоматері протягом 24 годин після пожежі різні донори пообіцяли пожертвувати понад 700 мільйонів євро.

Обіцянки виділити гроші на відновлення знищеного вогнем собору дали як приватні меценати, так і місцева влада, повідомляє "Європейська правда".

Найбільшу пожертву – 200 мільйонів євро – пообіцяла зробити родина французького бізнесмена Бернара Арно, який керує групою компаній LVMH. Ще 200 мільйонів євро пожертвує провідна косметична компанія L'Oreal разом з родиною Бетанкур-Маєрс і фундацією Bettencourt Schueller.

100 мільйонів євро на відновлення собору виділить французька нафтова компанія Total. Інші 100 мільйонів євро зі свого боку виділить Франсуа Анрі Піно, який очолює компанію предметів розкошів Kering .

Ще 20 мільйонів пообіцяла група компаній зовнішньої реклами CDecaux.

Глава групи, яка управляє рейтинговим агентством Fitch, Марк Ладрайт де Лахарріер пообіцяв виділити 10 мільйонів євро. Дім Bouygues, що володіє, зокрема, телеканалом TF1 і компанією Bouygues Telecom, теж пожертвує 10 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів євро пообіцяв один з найбільших французьких фінансових конгломератів SOCIETE GENERALE.

9 мільйонів євро збирається виділити Європейський центральний банк.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що місто пожертвує 50 мільйонів євро. Ще 12 мільйонів євро виділять інші представництва місцевої влади Франції.

Крім того, про намір підтримати відновлення собору оголосив генеральний директор Apple Тім Кук, однак суму пожертви він не назвав.

Президент Франції Еммануель Макрон вчора ввечері прибув на місце пожежі і сказав, що "найгіршого вдалося уникнути", і що собор буде відновлено.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері. Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа. Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.

Також сім'я французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.