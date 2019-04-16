Французькі мільярдери Піно виділили €100 млн на відновлення Нотр-Дама

У будівлі собору обвалилися шпиль і покрівля

Сім'я французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.

"Мій батько Франсуа Піно і я вирішили виділити з фондів компанії Artemis 100 млн євро на реконструкцію собору Паризької Богоматері, в якому в понеділок спалахнула пожежа", - заявив Франсуа-Анрі Піно, повідомляє Le Figaro.

Сім'я Піно володіє компаніями Artemis і Kering, яким належить аукціонний будинок Christie's, а також бренди модного одягу, включаючи Gucci і Yves Saint Laurent.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.