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Із Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь

Зокрема, вдалось врятувати Терновий вінець
З палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.
Із Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь Фото: CreditJulien De Rosa/EPA

"Ми врятували терновий вінець, туніку святого Людовіка. Усередині вдалося також врятувати кілька картин, але великі полотна винести було неможливо", - заявив ректор собору (відповідальний за богослужіння священик) Патрік Шове в ефірі Le Parisien.

Терновий вінець, який, згідно з Євангеліями, поклали на голову Ісуса Христа перед розп'яттям, одна із найбільших реліквій християнства.

Собор Паризької Богоматері є пам'ятником всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У соборі розташовувалися багато картин. Серед них, так звані "травневі", тобто картини, які, в 18 столітті майже щороку замовляла корпорація ювелірів Парижа до 1 травня. Кілька картин були передані до Лувру приблизно у 1860 році.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

 

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16 04 2019 08:24
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