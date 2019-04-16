Із Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь
"Ми врятували терновий вінець, туніку святого Людовіка. Усередині вдалося також врятувати кілька картин, але великі полотна винести було неможливо", - заявив ректор собору (відповідальний за богослужіння священик) Патрік Шове в ефірі Le Parisien.
Терновий вінець, який, згідно з Євангеліями, поклали на голову Ісуса Христа перед розп'яттям, одна із найбільших реліквій християнства.
Собор Паризької Богоматері є пам'ятником всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У соборі розташовувалися багато картин. Серед них, так звані "травневі", тобто картини, які, в 18 столітті майже щороку замовляла корпорація ювелірів Парижа до 1 травня. Кілька картин були передані до Лувру приблизно у 1860 році.
Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.
Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.
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