Ми відновимо Собор Паризької Богоматері, - Макрон
"Ми відновимо собор усі разом, це, безсумнівно, частина французької долі. І ми зробимо це в найближчі роки", - сказав Макрон, повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.
Він зазначив, що з 16 квітня розпочне кампанію зі збору коштів на відновлення Cathédrale Notre-Dame de Paris:
"Запустимо національну схему пожертв, яка виходитиме за межі наших кордонів".
Також президент країни назвав пожежу "страшною трагедією", водночас зазначивши, що "найгіршого вдалося уникнути". Макрон зауважив, що фасад собору та дві головні башти не обвалилися під час пожежі.
Причина пожежі поки що невідома, утім чиновники пов'язують її з роботами з реконструкції. Паризька прокуратура заявила, що пожежу поки що розслідують як нещасний випадок. Під час "боротьби з полум'ям "серйозно постраждав пожежник.
За 9 годин після початку пожежі її частково загасили та назвали "контрольованою". З палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.
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